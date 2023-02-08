Невероятное спасение вратаря "Барыса" попало в топ-10 лучших сэйвов месяца в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала топ-10 лучших сэйвов января 2023 года, в котором оказалось и невероятное спасение вратаря казахстанского "Барыса" Юлиуса Гудачека, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спасение Гудачека оказалось на третьем месте рейтинга, он выручил свою команду в матче с челябинским "Трактором".
Топ-10 сэйвов января выглядит так:
10. Михаил Бердин ("Сочи")
9. Янис Калниньш ("Амур")
8. Сергей И. Мыльников ("Трактор")
7. Адам Хуска ("Торпедо")
6. Алексей Колосов ("Динамо", Минск)
5. Андрей Тихомиров ("Нефтехимик")
4. Владислав Подъяпольский (СКА)
3. Юлиус Гудачек ("Барыс")
2. Мэтт Джурусик ("Куньлунь Ред Стар")
1. Эдвард Паскуале ("Металлург", Магнитогорск)
Ранее форвард "Барыса" возглавил рейтинг лучших голов месяца в КХЛ.
Напомним, что следующие матчи в "регулярке" казахстанский клуб проведет на своем льду против питерского СКА (13 февраля) и минского "Динамо" (15 февраля).
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