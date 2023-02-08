Форвард "Барыса" возглавил рейтинг лучших голов месяца в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила рейтинг лучших голов января 2023 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, автором лучшего гола месяца стал нападающий столичного "Барыса" Никита Михайлис. Казахстанец отличился в выездном матче с челябинским "Трактором", забросив победную шайбу в овертайме.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
10. Александр Хохлачев ("Спартак")
9. Даниэль Усманов ("Спартак")
8. Евгений Митякин ("Нефтехимик")
7. Максим Е. Грошев (СКА)
6. Тэйлор Бек ("Сибирь")
5. Александр Полунин ("Локомотив")
4. Александр Хмелевский ("Салават Юлаев")
3. Виталий Пинчук ("Динамо", Минск)
2. Александр Хохлачев ("Спартак")
1. Никита Михайлис ("Барыс")
Напомним, что следующие матчи в КХЛ "Барыс" проведет на своем льду против питерского СКА (13 февраля) и минского "Динамо" (15 февраля).
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