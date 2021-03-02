"Неожиданный результат для первого матча". Главный тренер "Магнитки" прокомментировал победу над "Барысом"

Главный тренер ХК "Металлург" Илья Воробьев прокомментировал на пресс-конференции победу над "Барысом" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ. В этой встрече команды на двоих забросили 12 шайб, одна из которых не была засчитана. Воробьев отметил, что нет смысла сейчас обсуждать игру вратарей.

"Довольно неожиданный результат для первого матча плей-офф, много голов. Разведка боем прошла очень результативно. Думаю, что сейчас игру вратарей нет смысла обсуждать", - цитирует Воробьева сайт казахстанского клуба.

Напомним, "Магнитка" на своей арене обыграла "Барыс" со счетом 7:4. Причем гости вели по ходу матча 3:1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 4 марта. Серия продлится до четырех побед.

Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон отдал голевую передачу в матче плей-офф против "Металлурга"

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне