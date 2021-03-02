Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Неожиданный результат для первого матча". Главный тренер "Магнитки" прокомментировал победу над "Барысом"

В матче было заброшено 11 шайб.

"Неожиданный результат для первого матча". Главный тренер "Магнитки" прокомментировал победу над "Барысом"
Илья Воробьев. Фото: Sportbox.ru©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Главный тренер ХК "Металлург" Илья Воробьев прокомментировал на пресс-конференции победу над "Барысом" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ. В этой встрече команды на двоих забросили 12 шайб, одна из которых не была засчитана. Воробьев отметил, что нет смысла сейчас обсуждать игру вратарей.

"Довольно неожиданный результат для первого матча плей-офф, много голов. Разведка боем прошла очень результативно. Думаю, что сейчас игру вратарей нет смысла обсуждать", - цитирует Воробьева сайт казахстанского клуба.

Напомним, "Магнитка" на своей арене обыграла "Барыс" со счетом 7:4. Причем гости вели по ходу матча 3:1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 4 марта. Серия продлится до четырех побед. 

Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон отдал голевую передачу в матче плей-офф против "Металлурга"

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ Металлург

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:53
Хоккей

Михайлис, Диц или кто-то другой. Читатели Vesti.kz выбрали лучшего игрока в "Барысе"
Вчера
23:41
Хоккей

"Это только один бой". Михайлис разобрал причину поражения "Барыса" от "Металлурга"
Вчера
23:27
Хоккей

"Неожиданный результат для первого матча". Главный тренер "Магнитки" прокомментировал победу над "Барысом"
Вчера
22:37
Хоккей

"Барыс" вел 3:1, но крупно проиграл "Металлургу" в первом матче плей-офф КХЛ
Вчера
22:06
Хоккей

Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон отдал голевую передачу в матче плей-офф против "Металлурга"
Вчера
20:26
Хоккей

Если "Барыс" пройдет "Металлург", или как казахстанцы могут переписать историю в Кубке Гагарина
Вчера
19:14
Хоккей

"Барыс" назвал состав на первый матч в плей-офф КХЛ
Вчера
17:41
Хоккей

Играем без Волка, или кто заменит форварда "Барыса" с 20 передачами в серии против "Металлурга" в КХЛ
Вчера
15:50
Хоккей

Забить гол и сыграть по плану. Как "Барыс" может пройти "Металлург" в Кубке Гагарина
Вчера
10:23
Хоккей

Прямая трансляция первого матча "Барыса" в плей-офф КХЛ
Вчера
08:07
Хоккей

Назван победитель пары "Барыс" - "Металлург" в плей-офф КХЛ
1 марта
22:21
Хоккей

"Барыс" может пройти "Металлург", или почему команду Михайлиса рано списывать в борьбе с фаворитом из России
1 марта
21:20
Хоккей

"Барыс" потерял Кертиса Волка перед стартом в плей-офф КХЛ
1 марта
15:15
Хоккей

Два лидера под вопросом, или какой сюрприз готовит "Барыс" на игры с "Металлургом" в Кубке Гагарина
1 марта
14:27
Хоккей

"Все заряжены и находятся в хорошем настроении". Форвард "Барыса" - о дуэли с "Металлургом" в Кубке Гагарина
1 марта
14:00
Хоккей

"Мы готовы биться". Даррен Диц назвал челленджем противостояние с "Металлургом" в Кубке Гагарина
1 марта
12:01
Хоккей

Кто фаворит? Михайлис рассказал о дуэли "Барыса" с "Металлургом" в Кубке Гагарина
1 марта
11:55
Хоккей

Шайбы ловит. Михайлис анонсировал возвращение финского вратаря и высказался о "сухой" серии лучшего снайпера
1 марта
08:15
Хоккей

Эксперт сделал неожиданный прогноз для соперника "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ
28 февраля
16:06
Хоккей

"Барыс" подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ и назвал лучших хоккеистов
28 февраля
15:36
Хоккей

Капитан "Барыса" Даррен Диц признан лучшим защитником КХЛ на последней неделе "регулярки"
28 февраля
09:38
Хоккей

"Не было смысла держать в голове все расклады". Защитник "Барыса" рассказал о готовности к плей-офф
27 февраля
22:51
Хоккей

Опубликовано расписание матчей "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ
27 февраля
22:04
Хоккей

"Барыс" узнал соперника в плей-офф КХЛ
27 февраля
20:30
Хоккей

Михайлис объяснил поражение от "Авангарда" и оценил первый сезон с "Барысом" в КХЛ
27 февраля
20:02
Хоккей

Определился победитель дивизиона "Барыса" в КХЛ
27 февраля
19:52
Хоккей

"Барыс" завершил "регулярку" КХЛ: забил первым, но пропустил от Ковальчука и проиграл "Авангарду"
27 февраля
19:50
Хоккей

Капитан "Барыса" Диц подрался с хоккеистом "Авангарда"
27 февраля
16:17
Хоккей

Илья Ковальчук вернулся в состав "Авангарда" на матч с "Барысом"
27 февраля
12:07
Хоккей

КХЛ анонсировала вероятное возвращение на лед двух лидеров "Авангарда" в матче с "Барысом"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика