Неожиданным исходом завершился матч "Барыса" в КХЛ

Столичный "Барыс" провел матч регулярного чемпионата КХЛ против китайского "Куньлуня", сообщают Vesti.kz.

Матч на "Барыс Арене" завершился победой гостей с сухим счетом 2:0. Обе шайбы были забиты под конец второго и третьего периода.

На 39-й минуте отличился Рурк Шартье, поразив ворота после отскока от борта.

А за 18 секунд до окончания матча Дойл Сомерби забросил шайбу в пустые ворота "Барыса".

Для столичного клуба это первое поражение после двух побед кряду.

Китайский клуб выиграл первый матч после пяти поражений подряд.

Отметим, "Куньлунь", набрав 16 очков, занимает предпоследнее, десятое место в Западной конференции.

У "Барыса" 11 баллов и последняя, 12-я строчка на "Востоке".

В следующем матче "Барыс" сыграет на своем льду с "Нефтехимиком". Игра пройдет 3 ноября.