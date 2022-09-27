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"Не забиваешь - не выиграешь". Тренер "Локомотива" прокомментировал поражение от "Барыса"

"Не забиваешь - не выиграешь". Тренер "Локомотива" прокомментировал поражение от "Барыса"
©ХК "Локомтив"

Главный тренер "Локомотива" Игорь Никитин высказался об историческом поражении "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Ярославле завершилась победой "Барыса" в серии послематчевых буллитов. Решающую попытку реализовал Никита Михайлис. Казахстанский клуб впервые за всю историю КХЛ победил на льду ярославского клуба.

"Не забиваешь - не выиграешь, что тут рассказывать. В игре если забиваешь, то буллиты бить не будешь. Тренировать буллиты - это ночные лиги тренируют. Мы занимаемся игровыми моментами на тренировках. Мастерство должно в игре проявляться.

Посадить кого-то из лидеров? Посадить в запас - самое простое. Если игрока сажают на скамейку, значит, он не лидер. Лидер должен переломить ситуацию. Мы пытаемся помочь в этом ребятам. У всех случаются неудачные полосы, но у кого получается переломить их на характере, тот и становится лидером. Здесь все очень просто. Мы верим в этих ребят и понимаем, что это большой резерв для нашей команды.

Почему не играет 13-й форвард? Сегодня была сложная игра. Нельзя было взять и закинуть пацана в топку. Здесь и для него это непросто, а также другие ребята много хорошего делали. Нельзя было размениваться в данной ситуации. Разные матчи бывают, но пока мы играем так, что нет времени для 13-го нападающего", - цитирует наставника "Локомотива" сайт КХЛ.

"Ребята сражались, молодцы". Скабелка - об исторической победе "Барыса"

Добавим, что "Барыс" завершит выездную серию матчем в Москве со "Спартаком" (28 сентября), а затем в Астане примет "Сочи" (2 октября) и "Нефтехимик" (4 октября).

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Метки:
Локомотив ХК Барыс в КХЛ КХЛ

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