"Не понимали, что будет?" Казахстанская спортсменка о Мамбеталиеве в "Барысе"

Пловчиха Софья Сподаренко, ранее сменившая спортивное гражданство с российского на казахстанское, высказалась о работе Галыма Мамбеталиева, возглавившего "Барыс" в прошлом сезоне, передают Vesti.kz.

Сподаренко отметила, что лично с тренером не пересекалась, но считает важным развитие взаимодействия между различными видами спорта в Казахстане.

"Начинаем потихоньку "дружить" с казахстанской лигой, налаживаем взаимодействие между видами спорта, это классно и здорово. Я из хоккейной семьи, и для меня это важно", - сказала она в интервью "Чемпионату".

При этом спортсменка подчеркнула, что обсуждения вокруг "баллонов" и обвинения в использовании устаревших методик Мамбеталиева не должны сводиться к поиску одного виновного:

"Если вы про его тренировки, стиль работы, то всё сводится к обсуждению этих баллонов… Но я не знаю, везде пишут про эти баллоны. Понятно, что это метафора, речь идёт об устаревших советских методиках. Однако очень легко все неудачи скинуть на одного человека. Надо было смотреть, кого вы нанимали, не понимали, что будет? Вам он уже был известен, его методы работы – известны. Его кто-то принимал на работу, для чего? Может, этого человека тоже спросить?"

Отвечая на вопрос о чрезмерных нагрузках во время сезона, Сподаренко согласилась, что это может быть опасно для спортсменов:

"Соглашусь, опасная затея, можно выжать из организма всё. Но не стоит говорить, что на баллонах свет клином сошёлся. Хорошо, сбавьте нагрузки на тренировках – сразу все заиграете на другом уровне? Нужны какие-то более масштабные перемены".

Что касается "Барыса", то новый сезон столичная команда начнёт с новым главным тренером — россиянином Михаилом Кравцом. В межсезонье состав пополнили американские форварды Майк Веккионе, Мэйсон Морелли, американский защитник Иэн Маккошен, российский нападающий Эмиль Галимов, канадский вратарь Оливье Родриг, канадский защитник Джейк Масси, американский защитник Райли Уолш и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.

Открывать новый сезон КХЛ "Барыс" будет 7 сентября домашним матчем против челябинского "Трактора".

