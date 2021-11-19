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"Не хватило силенок". Михайлис разобрал четвертое подряд поражение "Барыса"

"Не хватило силенок". Михайлис разобрал четвертое подряд поражение "Барыса"
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал гостевое поражение от московского "Спартака", которое стало для команды четвертым подряд. Он остался доволен игрой своих подопечных в стартовом отрезке.

"Очень здорово сыграли первый период.  Выполняли установку на игру, играли на местах, хорошие блокировки, хорошие быстрые контратаки. Второй период - дальняя лавочка, реализованное большинство, потом нелепый гол рикошетом. На третий период предупреждали ребят, должны были грамотно сыграть в обороне. Но потеря концентрации привела к пропущенному голу, далее не хватило силенок", - цитирует Михайлиса сайт "Барыса".

Напомним, матч в Москве завершился со счетом 5:2 в пользу "Спартака". Следующую игру команда Михайлиса проведет на выезде против "Северстали" 20 ноября.

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Барыс в КХЛ КХЛ

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