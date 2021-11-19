"Не хватило силенок". Михайлис разобрал четвертое подряд поражение "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал гостевое поражение от московского "Спартака", которое стало для команды четвертым подряд. Он остался доволен игрой своих подопечных в стартовом отрезке.

"Очень здорово сыграли первый период. Выполняли установку на игру, играли на местах, хорошие блокировки, хорошие быстрые контратаки. Второй период - дальняя лавочка, реализованное большинство, потом нелепый гол рикошетом. На третий период предупреждали ребят, должны были грамотно сыграть в обороне. Но потеря концентрации привела к пропущенному голу, далее не хватило силенок", - цитирует Михайлиса сайт "Барыса".

Напомним, матч в Москве завершился со счетом 5:2 в пользу "Спартака". Следующую игру команда Михайлиса проведет на выезде против "Северстали" 20 ноября.