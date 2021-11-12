Названы причины затянувшегося ухода тренера "Сарыарки" к конкуренту "Барыса"

Латвийский тренер Леонид Тамбиев остается в ХК "Сарыарка" еще как минимум на два матча. Об этом сообщает телеграм-канал "Хоккейная правда".

Ранее отмечалось, что он примет клуб КХЛ "Адмирал".

"Завтра-послезавтра "Сарыарка" играет с "Торпедо". Вопрос с отъездом во Владивосток не решен. Не забываем и о том, что Леонид Григорьевич - гражданин Евросоюза и для работы в России ему нужна рабочая виза. В условиях пандемии получить разрешение на работу для иностранного гражданина весьма непросто", - пишет источник.

Отметим, что "Адмирал" является конкурентом "Барыса" в Восточной конференции КХЛ. Команды идут в нижней части турнирной таблицы, клуб из Владивостока с 17 очками располагается на 11-м месте, тогда как астанчане с отрывом в семь баллов занимают десятую строчку.