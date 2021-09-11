Названы причины и виновник провального старта "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Телеграм-канал "АренаБреда" прокомментировал поражение казахстанского "Барыса" от московского "Спартака" (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Для команды Юрия Михайлиса это третий проигрыш в четырех матчах стартового сезона.

"У "Барыса" провал в комплектации и завал системы игры. Поражение в сегодняшнем матче от "Спартака" целиком и полностью тренерское.

Минувший сезон Юрий Михайлис целиком и полностью доехал на багаже Андрея Скабелки, но спустя полтора года после отъезда белоруса в Ярославль бензин у "Барыса" закончился. Три поражения на старте заставляют руководство задуматься о необходимости вносить изменения в состав. Иначе будет поздно, иначе поезд под названием плей-офф в Нур-Султане не остановится", - пишет источник.

"Отберите повязку у Дица, зажрался получать 100 лямов". Фанаты ополчились против капитана "Барыса"

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде - 14 сентября сыграет с московским ЦСКА.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!