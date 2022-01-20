Названа зарплата форварда сборной Казахстана в клубе КХЛ

Российский "Спорт-Экспресс" опубликовал зарплаты хоккеистов казанского клуба "Ак Барс" в новом сезоне, за который выступает форвард сборной Казахстана Кирилл Панюков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, 24-летний нападающий будет получать 18 миллионов (это базовый оклад в рублях без учета бонусов). Также было отмечено, что он все увереннее чувствует себя в нынешнем клубе.

Напомним, что Панюков является воспитанником "Барыса" и играл в системе столичного клуба до перехода в "Ак Барс" весной прошлого года. Казанский клуб с 66 очками идет на третьем месте в таблице Восточной конференции нынешнего сезона КХЛ. На счету Кирилла 32 матча, восемь заброшенных шайб и три ассиста.