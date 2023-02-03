Назван победитель матча КХЛ "Динамо" - "Барыс"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" (Москва) - "Барыс" (Астана). Он считает, что победа останется за динамовцами, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет сегодня, 3 февраля, в столице России и начнется в 22:30 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Несмотря на то, что сейчас "Барыс" практически в каждом матче вытягивается в нитку, получается у него не очень. Особенно на выезде и в матчах с вышестоящими командами. А поскольку домашних матчей с ровней у казахстанцев осталось немного, вот и получаются их сегодняшние результаты. Пластался "Барыс" в Казани, тянул как мог, но все-таки не потянул и проиграл в основное время.

В принципе, у "Динамо" дела, если брать исключительно результаты матчей, обстоят не сильно лучше. Но буквально пять дней тому назад "бело-голубые" разобрались с "Барысом" в Астане. Не без проблем разобрались, весьма натужно, в овертайме, но все равно увезли из Казахстана два очка.

А дома "Динамо" играет куда приличнее, тогда как "Барыс" на выезде подчас сам на себя не похож.

Все это вместе заставляет спрогнозировать достаточно низовой матч, тотал в котором вряд ли превысит 6,5. По итогам матча "Динамо" на глазах собственной публики должен добыть еще два очка, но это будут выстраданные два очка, и далеко не факт, что "бело-голубым" удастся это сделать в основное время", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Отметим, что "Динамо" с 75 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции, а "Барыс" идет десятым на "Востоке", набрав 57 баллов.

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