Назван лучший матч "Барыса" в прошедшем сезоне КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте определила лучший матч "Барыса" в минувшем сезоне "регулярки", передают Vesti.kz.

При этом астанчане не попали в плей-офф, финишировав на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции.

"Несмотря на итоговый общекомандный результат, красивых матчей у "Барыса" в сезоне было немало - чего стоят только две победы над "Нефтехимиком" (8:0 и 6:5 ОТ) или пять заброшенных шайб в ворота "Металлурга", будущего чемпиона (5:2). Но с точки зрения и самой игры в конкретном матче, и влияния на дальнейшие результаты стоит выделить домашний матч с "Авангардом". Вести 5:0 у одного из лидеров Востока - дорогого стоит, пусть и не удалось спасти "сухарь" для Паскуале в концовке. Плюс эта победа стала второй в той самой четырехматчевой декабрьской серии: после трудовых двух очков в игре с "Сочи" (3:2 ОТ) встреча против омичей обещала быть для "Барыса" настоящей проверкой на прочность. И они эту проверку прошли, затем подкрепив результат победами над "Трактором" (5:1) и "Локомотивом" (5:4 Б)", - отмечает сайт КХЛ.