Найдено объяснение третьему подряд поражению "Барыса" в КХЛ

Исполняющий обязанности лавного тренера астанинского "Барыса" Галым Мамбеталиев на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской "Ладой" (1:2), передает Vesti.kz.

- Прозевали начало, пропустили гол, где-то встрепенулись, создали моменты, на забили свои голы. Потом пропустили второй гол, тоже недосмотрели на "пятаке". Вроде, ребята забили гол потом было большинство, хорошие моменты, но соперник хорошо блокировал броски, не дал забить. А так в целом играли неплохо.

- "Барыс" в последнее время играет нестабильно. В чем нужно команде прибавить, чтобы обрести стабильность?

- В первую очередь это функциональное состояние, сейчас через день игры идут. У всех так, но ребята не успевают восстанавливаться. Поэтому есть такие перепады - один матч играют, второй могут... там не досмотрел, там недобежал. Из-за того, что нет полноценного восстановления.

- После того, как Роман Старченко завершил матч, показалось, что в большинстве первая бригада стала получать больше времени. Это ситуативно так получилось?

- Нет, так получилось, потому что зажимали соперника в зоне и не давали шайбе "ходить" поэтому они играли там дольше. А так выходят два состава в большинстве. Жалко, что не было Старченко. Для нас это потеря.

Отметим, что данное поражение для клуба из Астаны стало третьим подряд.



https://www.sports.kz/news/galyim-mambetaliev-obyyasnil-neudachi-baryisa-posle-tretego-podryad-porajeniya-vkhl

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