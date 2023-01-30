Найдено объяснение несостоявшемуся разгрому "Барыса" в КХЛ

Российский эксперт и журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале объяснил, почему не оправдался его прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казахстанским "Барысом" и московским "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он предрекал астанчанам крупное поражение со счетом 2:5, но подопечные Андрея Скабелки проиграли на своем льду лишь в овертайме - 1:2.

"Мой прогноз - 2:5.

Почему не угадал?

Не совсем понял, как игроки динамовцев относятся к голевым моментам. Может быть, им жалко соперников?

Что мы увидели?

Тринеев из пустого места в первой части чемпионата становится крутым форвардом после нового года. Что с ним? "Барыс" же набрал один балл и доволен. "Трактор" расстроен", - написал он.

Отметим, что далее "Барысу" предстоят игры на выезде против казанского "Ак Барса" (1 февраля), московских "Динамо" (3 февраля) и ЦСКА (5 февраля).

На данный момент казахстанский клуб, набрав 57 очков, занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

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