"Наши атаки захлебывались на пятаке". Михайлис разобрал поражение "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал матч против "Витязя", в котором его команда потерпела поражение. Он считает, что в этой игре не повезло.

"Хорошая боевая игра, очень напряженная. Второй и третий период были за нами, за нашим превосходством, мы много играли в зоне соперника, но вратарь оппонентов сыграл здорово. Наши атаки захлебывались на пятаке.

Да, мы забили гол, команда воодушевилась, стали больше играть на ворота, перебросали соперника, но нам не повезло. Особенно при игре 6 против 5, надо было доставить шайбу в зону соперника", - цитирует Михайлиса "Шайба.kz".

Напомним, "Барыс" потерпел домашнее поражение со счетом 1:3 и прервал победную серию. Следующий матч команда проведет в Нур-Султане 2 декабря против московского "Динамо".