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"Нашел варианты для усиления состава". СМИ - о возвращении форварда сборной Казахстана в "Барыс"

"Нашел варианты для усиления состава". СМИ - о возвращении форварда сборной Казахстана в "Барыс"
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Российский сайт Verybet.ru прокомментировал возвращение нападающего сборной Казахстана Антона Сагадеева в столичный "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Барыс" объявил о возвращении форварда сборной Казахстана

"Барыс" проводит сложнейший сезон Континентальной хоккейной лиги, не демонстрирует традиционно классного уровня игры. Поэтому команда обосновалась в самом подвале турнирной таблицы, будет ожесточенно сражаться за попадание в плей-офф. Клуб из Казахстана наконец-то нашел варианты для усиления состава.

Состав пополнил нападающий Антон Сагадеев, который стабильно вызывается в национальную команду Казахстана. Он совсем недавно покинул "Локомотив", сославшись на личные причины. Вероятно, хоккеисту необходимо находиться именно на территории родной страны.

Сагадеев так и не смог раскрыться в "Локомотиве" и продемонстрировать свой реальный потенциал. Зато в "Барысе" на протяжении нескольких сезонов он действовал просто великолепно", - говорится в тексте.

Напомним, что ближайший матч в КХЛ казахстанский клуб проведет на выезде с "Сочи" 16 ноября. Перед этой игрой астанчане с 24 очками занимают десятое место в таблице Восточной конференции.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею

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