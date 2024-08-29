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КХЛ
Вчера 17:11
 

Нападающего сборной Казахстана отправили в "Барыс"

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Нападающего сборной Казахстана отправили в "Барыс" ©icehockey.kz

Стало известно, кем может усилиться "Барыс" перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передают Vesti.kz.

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Стало известно, кем может усилиться "Барыс" перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ, нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков покидает расположение хабаровского "Амура". Дальневосточный клуб выкупит контракт игрока, который с большой долей вероятности продолжит карьеру в "Барысе".

Ранее Панюков уже играл за "Барыс". Также в его карьере были казанский "Ак Барс", омский "Авангард". На данный момент он находится в расположении национальной команды, которой предстоят отборочные матчи на Олимпиаду-2026 в Братиславе, где она встретится с Венгрией, Австрией и Словакией.

Напомним, новый сезон регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" откроет 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Сборная РК по хоккею Амур

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