"Надо играть получше". Форвард "Барыса" назвал ошибки команды после поражения от "Ак Барса"

Форвард "Барыса" Дмитрий Шевченко после поражения от "Ак Барса" подчеркнул, что команде надо поработать над удалениями перед стартом в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz. Разбирая матч, который прошел в Казани, на пресс-конференции, он отметил, что предстоит еще улучшать игру.

"Тяжелая игра, "Ак Барс" с первых минут задал очень высокий темп. Хорошо, что выстояли, Карли здорово там выручил нас. Но потом от наших ворот чуть-чуть отодвинули игру, маленько выровняли ее. Очень много удалений, конечно, что у них, что у нас. Поэтому тяжелая, боевая игра. Жалко, что проиграли", - сказал Шевченко.

"С "Сибирью" была отвратительная игра, по-другому и не скажешь. Хотели доказать, что это был просто не наш день, неудачная игра. Но лучше пусть она сейчас случится, чем дальше в плей-офф или за день до плей-офф. У нас еще есть две игры, поэтому я надеюсь, что после этой игры мы будем только улучшать нашу игру. Конечно, надо убирать удаления, в этом компоненте надо чуть получше играть", - добавил хоккеист.

Напомним, "Барыс" уступил "Ак Барсу" со счетом 3:4.Команды являются наиболее вероятными соперниками по первому раунду Кубка Гагарина.

До конца регулярного чемпионата казахстанскому клубу осталось провести два матча на выезде - 25 февраля против китайского "Куньлунь РС" и 27-го против омского "Авангарда".

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне