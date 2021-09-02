"Надеюсь, братья-казахи так издеваться не станут". Назван победитель матча КХЛ "Барыс" - "Салават Юлаев"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22 "Барыс" - "Салават Юлаев", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет 3 сентября в Нур-Султане. Начало - в 19:30 по столичному времени.

"По нынешним временам сам факт участия иностранной команды в регулярном чемпионате КХЛ - уже маленький подвиг. Вспоминаю свое "полномасштабное" участие в финале ВХЛ, равномерно распределенном между российской Тюменью и казахской Карагандой. И государство дружеско-соседское, и загранпаспорт не нужен, и еще никакого ковида в помине не было, а три-четыре часа в аэропорту вынь да положь. Команды и тогда, и сейчас летают в основном ночами, а больше одной полуспящей тетеньки на границе да такого же таможенника, у которого во рту мухи спариваются, в провинции в такое время не бывает. Вот и получается, что лететь два часа, а готовиться к перелету - все четыре. А то и пять, если у пограничников возникнут вопросы к легионерам. А они возникают и нередко.

Но это был финал, то есть плей-офф. А сколько раз "Барысу" придется залетать в Россию, а потом вылетать из нее? Нашим-то клубам в братский Казахстан по разу слетать доведется, максимум - два раза, а вот братьям-казахстанцам, по сути, каждую выездную серию придется начинать на границе. И участи их не позавидуешь. И то же самое можно сказать и про рижан, и про минчан, и даже про горячих финских парней. И только наши "китайцы" русифицировались до такой степени, что Поднебесную родину в этом сезоне вряд ли увидят.

Но на этот раз маяться на границе и таможне (заодно тестируя качество работы соответствующих клубных служб) придется "Салавату Юлаеву". Еще свежи в памяти издевательства, которым были подвергнуты уфимцы при поездке в Финляндию. Надеюсь, братья-казахи так издеваться над "юлаевцами" не станут, да и нет в этом никакой необходимости: "Салават" входит в сезон привычно тяжело, и по этой причине в первом официальном матче сезона, причем матче выездном, должен стать легкой добычей для "Барыса".

Ну пусть не совсем легкой, но все равно добычей. Потому что "Барыс" победит, пусть и не слишком убедительно, зато в основное время. А два очка, как говорится, не пахнут", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что "Барыс" после этой игры еще трижды сыграет на своем льду - с магнитогорским "Металлургом" (5 сентября), "Амуром" (8 сентября) и "Спартаком" (11 сентября).

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