 ie8p2CoP0tzhHPrLHawkCLapLfH4PVcJQRy1Iq7k
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня! Медальный зачет Паралимпиады-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Надеюсь, братья-казахи так издеваться не станут". Назван победитель матча КХЛ "Барыс" - "Салават Юлаев"

"Надеюсь, братья-казахи так издеваться не станут". Назван победитель матча КХЛ "Барыс" - "Салават Юлаев"
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22 "Барыс" - "Салават Юлаев", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет 3 сентября в Нур-Султане. Начало - в 19:30 по столичному времени.

"По нынешним временам сам факт участия иностранной команды в регулярном чемпионате КХЛ - уже маленький подвиг. Вспоминаю свое "полномасштабное" участие в финале ВХЛ, равномерно распределенном между российской Тюменью и казахской Карагандой. И государство дружеско-соседское, и загранпаспорт не нужен, и еще никакого ковида в помине не было, а три-четыре часа в аэропорту вынь да положь. Команды и тогда, и сейчас летают в основном ночами, а больше одной полуспящей тетеньки на границе да такого же таможенника, у которого во рту мухи спариваются, в провинции в такое время не бывает. Вот и получается, что лететь два часа, а готовиться к перелету - все четыре. А то и пять, если у пограничников возникнут вопросы к легионерам. А они возникают и нередко.

Но это был финал, то есть плей-офф. А сколько раз "Барысу" придется залетать в Россию, а потом вылетать из нее? Нашим-то клубам в братский Казахстан по разу слетать доведется, максимум - два раза, а вот братьям-казахстанцам, по сути, каждую выездную серию придется начинать на границе. И участи их не позавидуешь. И то же самое можно сказать и про рижан, и про минчан, и даже про горячих финских парней. И только наши "китайцы" русифицировались до такой степени, что Поднебесную родину в этом сезоне вряд ли увидят.

Но на этот раз маяться на границе и таможне (заодно тестируя качество работы соответствующих клубных служб) придется "Салавату Юлаеву". Еще свежи в памяти издевательства, которым были подвергнуты уфимцы при поездке в Финляндию. Надеюсь, братья-казахи так издеваться над "юлаевцами" не станут, да и нет в этом никакой необходимости: "Салават" входит в сезон привычно тяжело, и по этой причине в первом официальном матче сезона, причем матче выездном, должен стать легкой добычей для "Барыса".

Ну пусть не совсем легкой, но все равно добычей. Потому что "Барыс" победит, пусть и не слишком убедительно, зато в основное время. А два очка, как говорится, не пахнут", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что "Барыс" после этой игры еще трижды сыграет на своем льду - с магнитогорским "Металлургом" (5 сентября), "Амуром" (8 сентября) и "Спартаком" (11 сентября).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Салават Юлаев

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:20
Хоккей
"Надеюсь, братья-казахи так издеваться не станут". Назван победитель матча КХЛ "Барыс" - "Салават Юлаев" "Надеюсь, братья-казахи так издеваться не станут". Назван победитель матча КХЛ "Барыс" - "Салават Юлаев"
Вчера , 22:49
Хоккей
Стартовал новый сезон КХЛ. Автором первого гола стал форвард "Авангарда" Стартовал новый сезон КХЛ. Автором первого гола стал форвард "Авангарда"
Вчера , 16:09
Хоккей
"Барыс" подписал шведского форварда с опытом игры в КХЛ "Барыс" подписал шведского форварда с опытом игры в КХЛ
Вчера , 15:16
Хоккей
"Барыс" объявил о подписании защитника "Барыс" объявил о подписании защитника
31 августа, 22:09
Хоккей
"Барыс" допустит болельщиков на матчи КХЛ в Нур-Султане. Названы условия "Барыс" допустит болельщиков на матчи КХЛ в Нур-Султане. Названы условия
31 августа, 13:04
Хоккей
"Настоящий универсал". КХЛ выделила новичка "Барыса" "Настоящий универсал". КХЛ выделила новичка "Барыса"
25 августа, 19:26
Хоккей
"Барыс" объявил о подписании казахстанского нападающего "Барыс" объявил о подписании казахстанского нападающего
25 августа, 14:46
Хоккей
"Мы мощно играем с топами". В "Барысе" рассказали о подготовке к сезону, календаре КХЛ и допуске болельщиков на трибуны "Мы мощно играем с топами". В "Барысе" рассказали о подготовке к сезону, календаре КХЛ и допуске болельщиков на трибуны
25 августа, 10:47
Хоккей
Казахстанский хоккеист устроил драку в матче за европейский клуб Казахстанский хоккеист устроил драку в матче за европейский клуб
23 августа, 23:42
Хоккей
Бывший форвард сборной Казахстана по хоккею вошел в тренерский штаб клуба КХЛ Бывший форвард сборной Казахстана по хоккею вошел в тренерский штаб клуба КХЛ
22 августа, 22:40
Хоккей
Казахстанский хоккеист забил в финале и помог "Ак Барсу" выиграть "Кубок чемпионов" Казахстанский хоккеист забил в финале и помог "Ак Барсу" выиграть "Кубок чемпионов"
22 августа, 14:56
Хоккей
"Барыс" отреагировал на драку Даррена Дица "Барыс" отреагировал на драку Даррена Дица
21 августа, 22:09
Хоккей
Даррен Диц устроил первую драку "Барыса" перед стартом нового сезона КХЛ Даррен Диц устроил первую драку "Барыса" перед стартом нового сезона КХЛ
21 августа, 20:24
Хоккей
"Барыс" трижды вел в счете, но упустил победу над сборной Беларуси "Барыс" трижды вел в счете, но упустил победу над сборной Беларуси
21 августа, 13:45
Хоккей
Прямая трансляция второго контрольного матча "Барыса" против сборной Беларуси Прямая трансляция второго контрольного матча "Барыса" против сборной Беларуси
21 августа, 12:55
Хоккей
"Барыс" потерял форварда сборной Казахстана перед вторым матчем с Беларусью "Барыс" потерял форварда сборной Казахстана перед вторым матчем с Беларусью
20 августа, 19:47
Хоккей
Это единственный вариант в атаке, или как в "Барысе" готовы играть без легионеров в КХЛ Это единственный вариант в атаке, или как в "Барысе" готовы играть без легионеров в КХЛ
20 августа, 17:37
Хоккей
"Барыс" - то, что надо!". В Беларуси нашли плюсы в играх с казахстанским клубом "Барыс" - то, что надо!". В Беларуси нашли плюсы в играх с казахстанским клубом
20 августа, 14:56
Хоккей
Разбить фаворитов и непонятного аутсайдера, или как стартует "Барыс" в новом сезоне КХЛ Разбить фаворитов и непонятного аутсайдера, или как стартует "Барыс" в новом сезоне КХЛ
19 августа, 23:53
Хоккей
"Я такого еще не видел". Михайлис прокомментировал матч "Барыса" со сборной Беларуси "Я такого еще не видел". Михайлис прокомментировал матч "Барыса" со сборной Беларуси
19 августа, 21:00
Хоккей
"Барыс" провел необычный товарищеский матч со сборной Беларуси "Барыс" провел необычный товарищеский матч со сборной Беларуси
19 августа, 13:46
Хоккей
Юрия Михайлиса уволят или легионеров выгонят? Чем "Барыс" интересен в сезоне КХЛ Юрия Михайлиса уволят или легионеров выгонят? Чем "Барыс" интересен в сезоне КХЛ
19 августа, 11:25
Хоккей
Прямая трансляция контрольного матча "Барыса" против сборной Беларуси Прямая трансляция контрольного матча "Барыса" против сборной Беларуси
18 августа, 22:16
Хоккей
Звезда для "Барыса", с которой нужно пылинки сдувать. Кто из новичков может заменить Дица и Фрэттина Звезда для "Барыса", с которой нужно пылинки сдувать. Кто из новичков может заменить Дица и Фрэттина
17 августа, 21:57
Хоккей
Звезда КХЛ, Дамир Рыспаев и легионеры. Как в "Барысе" новички "притягивают удачу" Звезда КХЛ, Дамир Рыспаев и легионеры. Как в "Барысе" новички "притягивают удачу"
17 августа, 20:30
Хоккей
Промахи "Барыса", или как в клубе признали "ошибки" в трансферах Промахи "Барыса", или как в клубе признали "ошибки" в трансферах
17 августа, 14:45
Хоккей
"Барыс" определился по экс-игроку "Авангарда". Его брали на просмотр "Барыс" определился по экс-игроку "Авангарда". Его брали на просмотр
16 августа, 23:02
Хоккей
"Барыс" проведет два товарищеских матча "Барыс" проведет два товарищеских матча
16 августа, 22:31
Хоккей
Проберутся в Кубок Гагарина, или как "Барыс" должен заиграть в новом сезоне КХЛ Проберутся в Кубок Гагарина, или как "Барыс" должен заиграть в новом сезоне КХЛ
16 августа, 18:05
Хоккей
Канадский легионер приехал в "Барыс" за пару дней до Кубка Президента и стал первым снайпером. Как он сыграет в КХЛ? Канадский легионер приехал в "Барыс" за пару дней до Кубка Президента и стал первым снайпером. Как он сыграет в КХЛ?
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus