Многократный победитель Кубка Гагарина сделал предложение хоккеисту сборной Казахстана

ХК "Ак Барс" из Казани (Россия) сделал квалификационное предложение игроку сборной Казахстана Кириллу Панюкову, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба. Его контракт с казанцами завершился 30 апреля.

Кирилл Панюков провел 44 игры в регулярке, в которых набрал 11 (6+5) очков с показателем полезности "+12". В плей-офф на счету игрока 24 матча и 4 (3+1) набранных очка.

Квалификационное предложение - это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. Теперь перечисленные выше игроки получили статус ограниченно свободных агентов: до 31 мая хоккеисты могут получить предложение от другого клуба КХЛ, согласиться на условия действующего клуба или продолжить карьеру за пределами системы КХЛ-ВХЛ-МХЛ.

Напомним, "Ак Барс" трижды завоевывал Кубок Гагарина.

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