Михайлис прокомментировал важную победу "Барыса" без Дица

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал победу над "Северсталью" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хорошая и мощная игра с обеих сторон, азартная и напряженная. Много силовой борьбы у тех и других ворот. Хорошие голы. Сегодня наша команда выполнила задание. Но где-то мы проиграли свой "пятак". "Северсталь" очень агрессивно и напористо играет на "пятаке" соперника. И из-за этого где-то два гола пропустили, недоработали. Будем делать выводы, в следующей игре исправим это. В целом команда сегодня сражалась и билась. Все ребята молодцы, поздравляю их с победой.

Напомним, "Барыс" вырвал волевую победу в овертайме (4:3 ОТ) и прервал серию поражений, команда с 26 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" (38) идет пятой на "Западе".