Михайлис объяснил поражение от "Авангарда" и оценил первый сезон с "Барысом" в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал поражение от "Авангарда" (2:5) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

- В первом периоде хорошо действовали. Было движение. Были хорошие выходы из зоны, организованно, через пас. Реализовали большинство. Во втором и третьем периодах где-то играли в усеченном составе. Некоторые игроки получили повреждения. Пришлось перестраивать звенья. Не хватало центральных нападающих. Сегодня "Авангард" очень мощно выглядел, владел инициативой, много прессинговал, атаковал.

- Из травмированных кто вернется к плей-офф?

- Надеемся, что Йони Ортио и Джесси Блэкер. Пока на этом все.

- Завершился, наверное, самый уникальный регулярный чемпионат КХЛ. Как оцените его?

- Да, уникальный, трудный и тяжелый регулярный чемпионат для команды и лично для меня. Первый сезон в КХЛ. Очень тяжело было. Но задачу мы выполнили, попали в плей-офф. Сейчас приедем домой, будем разговаривать с командой и руководством.

Добавим, что "Авангард" после игры с "Барысом" выиграл дивизион Чернышева. Оба клуба гарантировали себе место в плей-офф КХЛ.

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