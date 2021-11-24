Михайлис объяснил отсутствие Дица в составе и выбор нового капитана

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после победы над минским "Динамо" объяснил отсутствие Даррена Дица в составе и почему доверил капитанскую повязку Роману Савченко. Его комментарий приводит "Шайба.kz".

"Барыс" одержал вторую победу подряд

- На льду не было Олле Альсинга и Даррена Дица. Они отсутствуют по болезни?

- По медицинским соображениям дали им немножко отдыха.

- Почему Роман Савченко назначен капитаном?

- Это мое решение, зная Романа Савченко, сколько он отдал "Барысу", как он верен этой команде. На правах старшего и опытного товарища. Я решил, что он будет капитаном.

- Вопрос про Дарена Дица. Пишут, что он перейдет в "Ак Барс". Можете прокомментировать?

- Я не знаю такой информации, ничего не слышал.

Напомним, после этого успеха "Барыс" с 28 очками идет девятым в таблице Восточной конференции. Следующую игру столичный клуб проведет на своем льду с "Торпедо" (Нижний Новгород) 25 ноября.