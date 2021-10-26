Михайлис объяснил четвертое подряд поражение "Барыса" в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал гостевое поражение от "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ, которое стало для команды четвертым подряд. Он отметил, что на этот раз не повезло в серии буллитов.

"Равная игра была сегодня, много силовой борьбы. Спасибо нашей команде, спасибо ребятам сегодня за самоотдачу, за самоотверженность, очень много блокировали бросков. Йони Ортио здорово сыграл. На буллитах не повезло", - цитирует Михайлиса сайт клуба.

Напомним, "Барыс" проиграл "Сибири" по буллитам со счетом 3:4. Следующий матч казахстанский клуб проведет 28 октября во Владивостоке против "Адмирала".