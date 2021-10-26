"Барыс" проиграл "Сибири" и продлил серию поражений до четырех матчей

ХК "Барыс" потерпел поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 26 октября, подопечные Юрия Михайлиса в Новосибирске встречались с "Сибирью" и уступили со счетом 3:4 (Б).

На 14-й минуте Денис Голубев вывел хозяев вперед, но на 18-й Дмитрий Гурков в меньшинстве сравнял. За минуту до окончания первого периода благодаря голу Николая Демидова "Сибирь" снова повела, но всего за 30 секунд до перерыва Кертис Волк сделал 2:2.

В самом начале второго периода Волк оформил дубль, и "Барыс" впервые в матче вышел вперед. Но на 35-й минуте Егор Миловзоров успешно реализовал большинство "Сибири".

Счет 3:3 продержался и до конца основного времени, и до конца овертайма. Исход игры решался в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хоккеисты "Сибири".

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

"Барыс" продлил серию поражений до четырех матчей, оставшись на восьмом месте Восточной конференции. Следующий матч казахстанский клуб проведет 28 октября во Владивостоке против "Адмирала".