Михайлис назвал причины поражения от "Салавата Юлаева" и объяснил свой выбор в пользу Бояркина

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал первую игру с "Салаватом Юлаевым" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб проиграл на своем льду со счетом 1:5.

- Два периода мы не проигрывали сопернику по движению и создали очень много голевых моментов, но реализация нас подвела. Конец второго периода, два гола в раздевалку были, скорее всего, переломными. Вышли на третий период и были готовы изменить счет, забили нужный гол. Но удаления нас подвели. И где-то, наверное, мы плохо сыграли в обороне. Есть и положительные моменты в атаке. Мы создавали очень много моментов. Думаю, над реализацией поработаем и много будем забивать.

- Много удалений в игре. Это команда вкатывается в сезон или новые правила влияют?

- И вкатываемся, и новые правила. Но, скорее всего, этот игровой ритм у нас где-то был утерян. Будем делать выводы.

- Чем объясните, что играл Бояркин, а не Ортио?

- На Никиту была надежда. Хотелось его проверить сразу с сильным соперником. На чемпионате мира он здорово отыграл и был уверен в себе. Сегодня он вышел и выручал команду, но наша оборона ему не помогла.

Следующий матч "Барыс" проведет на своем льду с магнитогорским "Металлургом" 5 сентября, после чего также дома примет "Амур" (8 сентября) и "Спартак" (11 сентября).

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