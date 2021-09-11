Михайлис нашел объяснение поражению от "Спартака" и оценил игру новичков "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал домашнее поражение от московского "Спартака" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит официальный сайт столичного клуба.

- Сегодня много чего у нас не получилось. В первую очередь это стартовый период. Очень много потерь было в средней зоне, соперник не позволил нам зацепиться за зону взятия ворот. Второй период, две контратаки, которые мы пропустили, потеря концентрации. Не смогли мы найти ключ к обороне соперника, хотя предпосылки были. Создавали моменты, но здорово сыграли оборона соперника и вратарь.

- Что скажете по игре Якоба Берглунда?

- Возможно, адаптация. Прилетел и на следующий день уже играл. У него хорошие данные, как я уже говорил, он поможет нашей команде.

- Согласны вы с тем, что Эрик Мартинссон выпадает из игры?

- Я не соглашусь с вашим мнением. В игре у него большая нагрузка. Он играет в большинстве и в меньшинстве. Идет привыкание к партнерам и лиге, другие скорости. Он мастеровитый и опытный игрок, со временем привыкнет ко всему.

Для "Барыса" это поражение стало третьим в четырех стартовых играх нового сезона.

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