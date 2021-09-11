"Барыс" проиграл "Спартаку" и потерпел третье поражение в новом сезоне КХЛ

Казахстанский "Барыс" потерпел поражение от московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Барыс Арене" и завершилась со счетом 4:1.



Первый период остался за гостями. На 15-й минуте игры Александр Никишин вывел "Спартак" вперед.

На 31-й минуте Александр Хохлачев удвоил преимущество москвичей. Спустя минуту "Барыс" одну шайбу отыграл - отличился Аркадий Шестаков. Но на 34-й минуте Андрей Локтионов восстановил преимущество "Спартака" в две шайбы.

В заключительном периоде "Спартак" довел счет до крупного - отличился Эмиль Петтерссон, установив окончательный счет.

Для "Барыса" это поражение стало третьим в четырех матчах, тогда как "Спартак" одержал четвертую победу в пяти играх.

Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде - 14 сентября сыграют с московским ЦСКА.

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