Два матча "Барыса" с "Авангардом", или как казахстанцы стартуют в КХЛ

Появилось расписание регулярного чемпионата КХЛ с участием казахстанского "Барыса", сообщает сайт Лиги.

Турнир стартует 1 сентября, когда сезон откроют финалисты прошлого турнира - ЦСКА в Москве примет "Металлурга" из Магнитогорска.

"Барыс" начнет чемпионат 3 сентября в Минске игрой с "Динамо", а затем отправится в гости к СКА (5 сентября), "Витязю" (7 сентября) и "Сочи" (9 сентября).

Первый домашний матч казахстанцы сыграют 13 сентября с "Трактором", а 15-16 сентября примут "Авангард". Полное расписание доступно здесь.

Напомним, ранее "Барыс" объявил о старте подготовки к сезону, а в Кубке Президента изменилось число участников турнира.

"Барыс" стартует в новом сезоне КХЛ. Есть дата первого матча и соперник

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