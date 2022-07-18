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Новости спорта Хоккей КХЛ
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Стало известно об изменении состава участников Кубка Президента по хоккею

Стало известно об изменении состава участников Кубка Президента по хоккею
©ХК "Барыс"

Клуб КХЛ "Куньлунь" не сможет принять участие в Кубке Президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба "Барыса".

В связи с этим изменился состав участников, а также расписание турнира.

Теперь за трофей будут бороться четыре коллектива: "Нефтехимик", "Автомобилист", "Металлург" и "Барыс". Они сыграют в один круг, после чего будет определен победитель и призеры. Обновленное расписание выглядит следующим образом.

16 августа (вторник)

15:00 "Нефтехимик" - "Металлург2

19:30 "Барыс" - "Автомобилист"

17 августа (среда)

15:00 "Автомобилист" - "Металлург"

19:30 "Барыс" - "Нефтехимик"

19 августа (пятница)

15:00 "Нефтехимик" - "Автомобилист"

19:30 "Металлург" - "Барыс"

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь

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