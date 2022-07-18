Стало известно об изменении состава участников Кубка Президента по хоккею

Клуб КХЛ "Куньлунь" не сможет принять участие в Кубке Президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба "Барыса".
В связи с этим изменился состав участников, а также расписание турнира.
Теперь за трофей будут бороться четыре коллектива: "Нефтехимик", "Автомобилист", "Металлург" и "Барыс". Они сыграют в один круг, после чего будет определен победитель и призеры. Обновленное расписание выглядит следующим образом.
16 августа (вторник)
15:00 "Нефтехимик" - "Металлург2
19:30 "Барыс" - "Автомобилист"
17 августа (среда)
15:00 "Автомобилист" - "Металлург"
19:30 "Барыс" - "Нефтехимик"
19 августа (пятница)
15:00 "Нефтехимик" - "Автомобилист"
19:30 "Металлург" - "Барыс"
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