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Мамбеталиев оценил шансы "Барыса" на выход в плей-офф после сенсации в КХЛ

Мамбеталиев оценил шансы "Барыса" на выход в плей-офф после сенсации в КХЛ
©hcbarys.kz

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал матч против "Автомобилиста", в котором казахстанская команда прервала серию из четырех поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Екатеринбурге, завершилось со счетом 2:2. Овертайм не выявил сильнейшего, а вот по буллитам победили астанчане.

- Игра была тяжелая, после прошлого матча разобрали все, поработали. Прибавили в движении. Сегодня на льду была команда. Чуть-чуть не дотянули в основное время, но выиграли по буллитам, - приводит его слова Шайба.kz.

- Было заметно, что ваша команда активнее идет в перехваты, забили первыми. Это был один из тех компонентов, на которые вы просили обратить внимание?

- Нет, просто в прошлой игре вы сами видели, что не было должного движения, а без него не бывает хоккея, моментов, голов. Когда ты быстрее двигаешься, ты создаешь свои моменты и заставляешь соперника ошибаться.

- Когда в строю ждать Райли Барбера?

- Дней через 5-6. У него сотрясение, дней 10 точно. Сейчас прошла неделя, думаю, дня через 3-4 ему будет лучше. Там и другие ребята должны выйти. Тот же Роман Старченко через 2 недели, Самат Данияр. Ждем их.

- Сегодня команда довольно мало бросала, но хорошо реализовывала моменты. Что для этого сделали?

- Терпеливая игра в обороне, ожидание своего момента. Мы не закрываемся, но соперник вынуждает это делать. Приходится играть на контратаках. Где-то и в зоне удержания шайбы для создания моментов.

- Довольно уверенно команда провела буллитную серию. Вы нашли слабое место Евгения Аликина?

- Нет, у нас есть штатные буллитеры, поэтому они пробивают.

- У вас не самые лучшие овертаймы были в сезоне, но сегодня вы смогли показать хорошую игру в дополнительное время. За счет чего это удалось?

- Повторюсь, ребята начинают набирать функционалку. Ребята быстрее двигаются, быстрее возвращаются. Получается более терпеливая и правильная игра в обороне.

- Экс-защитник "Барыса" Кевин Даллмэн сказал, что испытывал испанский стыд, когда перед сезоном в команде проводили обряды. Как вы относитесь к этим словам?

- Я об этом впервые слышу.

- В прошлой игре дебютировал Артем Королев, в этой Руслан Оспанов. Как оцените действия молодых ребят?

- Артем Королев уже играл на чемпионате мира, просто у него было защемление позвонка, поэтому его не привлекали в команду. А он довольно надежный защитник. Я считаю, что его надо подтягивать в первую команду. Руслан Оспанов - быстрый нападающий, в прошлом году был в Америке, в этом году его взяли в "Номад", он себя проявил там. Его заслуженно взяли в "Барыс", он не теряется, делает свою работу.

- Какого результата должен достичь "Барыс", чтобы вы стали полноценным главным тренером?

- Наверное, войти в плей-офф.

- Как вы оцениваете шансы на выход в плей-офф?

- Нормально. Просто надо чуть поверить в ребят, и, чтобы ребята поверили в себя. Сейчас мы чуть перестраиваем работу, но видно, что команда начинает двигаться и играть. Я думаю, наберем ход.

Напомним, что следующую игру "Барыс" проведет на выезде 4 ноября с казанским "Ак Барсом".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист

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