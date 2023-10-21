Мамбеталиев объяснил первую победу "Барыса" после трех поражений в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев высказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сочи", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Сочи завершилась победой астанчан со счетом 5:3.

- Настраивались после поражения на борьбу, на победу, на льду сегодня была именно команда. Играли неплохо, сдержали первую половину первого периода. Просматривали соперника - очень быстрая, хорошая команда, молодые парни бегут. Нам было важно сдержать их и навязать свой хоккей. У нас это получилось.

- Сегодня в составе не было Романа Старченко и Алихана Омирбекова. Как они себя чувствуют?

- Рома получил травму в Тольятти, не знаю. Насколько долго? Говорят, на две-три недели. Будем надеяться, что это произойдёт раньше. Алихану сегодня на раскатке попала шайба в голеностоп. Он не смог даже ходить.

- Аркадий Шестаков был капитаном команды сегодня. Почему выбрали именно его?

- Считаю, что Аркадий достоин быть капитаном, это лицо команды, он своим примером доказывает, как надо сражаться и вести партнеров за собой.

Благодаря этому успеху подопечные Мамбеталиева прервали серию из трех поражений в матчах с тольяттинской "Ладой" (1:2), магнитогорским "Металлургом" (3:4 ОТ) и ярославским "Локомотивом" (0:6).

После этого противостояния команды остались на своих местах в таблице - "Сочи" (23 очка) на шестом в Западной конференции, а "Барыс" (18 очков) на 11-м в Восточной конференции.

Следующую игру астанчане проведут на выезде с пекинским "Куньлунем" 22 октября.

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