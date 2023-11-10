Мамбеталиев нашел объяснение очередной неудаче "Барыса"

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от пекинского "Куньлуня" (1:2) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он отметил недисциплинированность своей команды, сообщают Vesti.kz.

- Игра по началу складывалась неплохо, потом пошли ненужные удаления в чужой и своей зоне. Было семь удалений, в концовке нам забили. Подвела дисциплина. До этого практически не удалялись, сегодня видимо, посчитали, что можно. Соперник нас за это наказал. Во втором периоде не забили свои голы, пропустили в третьем периоде, вот и вся игра, - приводит его слова Шайба.kz.

- Сегодня было много удалений, три из них из-за высокоподнятой клюшки, в чем проблема?

- Это неаккуратная игра. До этого играли и не удалялись, это игроков надо спрашивать, будем это делать.

- Только в одном удалении пропустили, в целом, меньшинство хорошо отработали. Прибавили в этом компоненте?

- Команда все равно подсаживается, когда играет в меньшинстве. Выходят одни и те же. Инициатива переходит сопернику. Где-то получается брак в передаче, в завершении, где-то не добежал, не досмотрел, не вывел шайбу, от этого идут ошибки. Думаю, следствием большого количества удалений появились ошибки, пропустили голы.

- Несмотря на два проигрыша на домашнем льду, увереннее играет Эдвард Паскуале, он возвращается на свой привычный уровень?

- Он выглядит неплохо, выходит на свой уровень, человек с характером. Нашим нападающим нужно помогать.

- Новички, прибывшие в расположение команды, когда появятся на льду?

- Пока они готовятся. К поездке, думаю, будем планировать их на игру.

Отметим, что для казахстанского клуба это третье поражение подряд. Ранее последовали неудачи в играх с казанским "Ак Барсом" (0:3 и 3:5).

"Барыс" следующую встречу проведет дома с череповецкой "Северсталью" 12 ноября.