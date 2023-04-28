Лидер сборной Казахстана отклонил предложение от нового клуба на 80 миллионов

Появились новости относительно форварда сборной Казахстана по хоккею Никиты Михайлиса, передают Vesti.kz.

По информации "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", хабаровский "Амур" предлагал Никите Михайлису контракт на 80 миллионов рублей в год, но он отказался ехать на Дальний Восток.

Ранее отмечалось, что Михайлис не будет продлевать контракт с "Барысом".

В прошедшем сезоне 27-летний форвард набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, тогда как "Барыс" занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции и остался за бортом плей-офф.

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