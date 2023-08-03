Легендарный защитник Кевин Даллмэн не смог войти в руководство "Барыса"

Легендарный защитник "Барыса" и сборной Казахстана Кевин Даллмэн претендовал на должность генерального менеджера столичного клуба. Об этом сообщает телеграм-канал "АренаБреда".

Напомним, сегодня, 3 августа, стало известно, что "Барыс" назначил на эту должность казахстанского специалиста Олега Болякина. По данным паблика, уроженец Канады был одним из фаворитов на этот пост.

"До появления кандидатуры Болякина, одним из фаворитов на вакантный пост GM был лучший игрок в истории клуба 42-летний Кевин Даллман.

Защитник сборной Казахстана в своих последних интервью заявлял о готовности вернутся в Астану, но сделать это пока не позволяет состояние здоровья супруги Кевина", - пишет канал.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ