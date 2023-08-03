"Барыс" назначил нового генерального менеджера

ХК "Барыс" объявил о назначении нового генерального менеджера, сообщают Vesti.kz. Им стал казахстанский специалист Олег Болякин.

Напомним, ранее этот пост покинул Вячеслав Белан, который работал в клубе с 2018 года. Болякин имеет звание Заслуженного тренера РК. Он известен по работе с молодежной сборной Казахстана, которую выводил в элитный дивизион и сохранял там прописку.

Также Болякин имеет большой опыт в клубной деятельности. Ранее он был главным тренером павлодарского "Иртыша", карагандинской "Сарыарки", которую приводил к чемпионству, "Торпедо" из Усть-Каменогорска, "Алматы" и ангарского "Ермака". В минувшем сезоне специалист входил в тренерский штаб атырауского "Бейбарыса".

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