Легендарный Кевин Даллмэн сделал заявление о возвращении в "Барыс"

Защитник-рекордсмен КХЛ Кевин Даллмэн в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, что получил предложение от "Барыса" поработать в тренерском штабе казахстанского клуба, сообщают Vesti.kz.

"Они же хотели сделать меня тренером. Писали мне, когда уволили своего тренера, приглашали на его место. Поехал бы туда тренировать? Не знаю. В мае мы с сыном ездили туда на церемонию КХЛ, я встречался с владельцем клуба. И он дал понять, что хотел бы, чтобы я помогал тренировать команду, а также помогал вывести молодtжный хоккей на североамериканский уровень. Но у меня жена уже какое-то время болеет, поэтому мне и пришлось завершить карьеру. Чтобы куда-то ехать, нам нужен там доктор. Мы все еще общаемся, они хотят меня в тренеры. Но я начну это обдумывать, только если все факторы идеально сойдутся", - цитирует Даллмэна "Чемпионат".

Напомним, Даллмэн провел в составе "Барыса" восемь сезонов провел. В дебютном сезоне в КХЛ (2008/09) он установил рекорд для защитников по количеству набранных очков в регулярном чемпионате (58), перебив достижение легендарного Вячеслава Фетисова. Является семикратным участником Матчей всех звезд КХЛ. В 2013 году лига вручила Кевину награду "Джентльмен года". Его свитер подняли под свод "Барыс-Арены". О завершении карьеры он объявил в августе 2019 года.

Натурализованный канадец выступал за сборную Казахстана на четырех чемпионатах мира - в 2014 году в Минске, в 2015 году в Кракове, в 2017 году в Киеве, в 2018 году в Будапеште, а также на двух олимпийских квалификационных турнирах - в 2013 году в Риге и в 2016 году в Осло.