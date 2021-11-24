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"Кто-то его упорно тащит". В России отреагировали на ситуацию с назначением тренера "Сарыарки" в клуб КХЛ

"Кто-то его упорно тащит". В России отреагировали на ситуацию с назначением тренера "Сарыарки" в клуб КХЛ
©sportsdaily.ru
Новости спорта Хоккей КХЛ

Почетный вице-президент Федерации хоккея России Юрий Карандин высказался Russia-Hockey.ru о тренерской ситуации в "Адмирале", который никак не может принять официально наставник "Сарыарки" Леонид Тамбиев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- История становится все более абсурдной. Новосибирск - хоккейный город, Сибирь - хоккейный центр страны, у нас многие следят за "Адмиралом", клубом нашего региона, который для "Сибири" успел стать принципиальным соперником.

Две тренерские отставки за три месяца - это явный перебор, тем более для клуба, который пропустил прошлый сезон и вернулся в Лигу. Эти отставки воспринимались с юмором, но эпопея с назначением тренера из Латвии Тамбиева, которого не отпускает Казахстан и который из-за судебной тяжбы руководит чуть ли не по Интернету, - это вообще какой-то абсурд. Такое впечатление, что кто-то умышленно работает против руководства региона - и хочет нанести ему вред, - говорит Карандин.

- Может, у руководства "Адмирала" есть свои мотивы?

- Может, они и есть, но нам никто ничего не говорит. Кстати, кандидатура Тамбиева всплывала еще весной, кто-то его упорно тащит. Подозреваю, что не по спортивным мотивам, а по коммерческим. Ничем иным такое упорство со стороны руководства, которое само подставляется под удар, объяснить не могу.

Ладно бы "Адмирал" хотел назначить кого-то из знаменитых российских тренеров и так бился за него. Но нет - речь идет не о корифее цеха, а о столь же рискованной фигуре, как два предыдущих тренера клуба - Сергей Востриков и Александр Андриевский. Назначение которых тоже не вызывало особого оптимизма.

- Правильно ли то, что в ситуацию может вмешаться Лига?

- Уже говорил о том, что и КХЛ, и ФХР имеет смысл как-то контролировать тренерские назначения, поддерживать российских специалистов. История "Адмирала" в этом убеждает.

На мой взгляд, правильно, что молодой президент КХЛ Алексей Морозов вроде бы намерен вмешаться в ситуацию. Вся эта история с уходом-приходом "Адмирала", постоянными задолженностями, тренерскими перестановками бьет по КХЛ. Считаю, было бы верно, если бы такой профессионал, как Морозов, разъяснил бы это руководству "Адмирала" и предложил бы им адекватного тренера.

- Ваш прогноз на развитие ситуации.

- После истории Тамбиева уже не удивлюсь ни одному назначению. Меня вот в середине ноября шокировал главный тренер сборной по футболу Валерий Карпин, который в самый ответственный момент вдруг собрался команду покинуть. Знаете, многие поколения отечественных тренеров мечтали возглавить сборные России и СССР, для нашей страны это всегда было огромной честью. А тут нашелся человек, который этой честью не дорожит, а капитанскую повязку национальной сборной России называет "тряпкой".

Поэтому если "Адмирал" намерен и дальше идти по дороге абсурда, то пусть назначает Карпина. Совместителем.

Напомним, что "Сарыарка" требует от Тамбиева и его ассистента Андрея Банады около 12 миллионов рублей (71,5 миллиона тенге) в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.

При этом "Адмирал" является конкурентом "Барыса" в Восточной конференции КХЛ. Клуб из Владивостока с 17 очками располагается на последнем, 12-м месте, тогда как астанчане с 28 очками занимают девятую строчку.

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Метки:
Сарыарка Адмирал ХК Барыс в КХЛ КХЛ

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