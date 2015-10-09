С крупным счётом завершился последний домашний матч "Барыса" в 2025 году

"Барыс" потерпел поражение в заключительном домашнем матче уходящего года. Команда не справилась с гостями из "Амура", сообщают Vesti.kz.

Клуб из Хабаровска вышел вперёд на десятой минуте первого периода, когда отличился Артём Шварёв. А самым богатым на события получился второй период: на шестой минуте Александр Филатьев закрепил преимущество гостей, а на девятой Кирилл Ураков довёл счёт до разгромного. Но за 21 секунду до окончания отрезка Кирилл Панюков отыграл одну шайбу.

В третьем периоде точных бросков не было вплоть до 19-й минуты, пока игроки российской команды не воспользовались пустыми воротами хозяев льда усилиями Артура Гиздатуллина - 1:4 в пользу "Амура".

В таблице восточной конференции "Амур" на седьмом месте с 38 очками, а "Барыс" идёт девятом с 34 баллами.

В заключительной игре года, 30 декабря, хоккеисты астанинского клуба сыграют в гостях с омским "Авангардом", идущим на втором месте.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!