"Крайне активно". КХЛ отметила трансферы "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте отметила трансферы клубов, в числе которых новые приобретения столичного "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пресс-служба КХЛ оценила переходы Эдварда Паскуале и Джозефа ЛаБейта.

Эдвард Паскуале. Из "Металлурга" в "Барыс"

Крайне активно минувшую неделю провел главный клуб Казахстана. "Барыс" как продлевал контракты с действующими игроками команды, так и объявлял о новичках. Но есть и отдельная категория - возвращенцы. Романа Старченко, например, новичком "Барыса" не назовешь ни при каком желании. Он провел за астанчан 14 сезонов в КХЛ и только на один год, не сумев договориться с руководством "Барыса", отлучился в российскую столицу. Но возвращается Старченко не один, а с легионером, который не так давно был таким же ключевым игроком команды из столицы Казахстана. Эдвард Паскуале, начинавший свою кахэловскую карьеру именно в Астане, вернулся в исходную точку. За три минувших сезона он успел поиграть за "Локомотив", куда отправился вслед за Андреем Скабелкой, стать лучшим вратарем чемпионата, разочаровать Ярославль и стать первым номером "Магнитки" при живом Василии Кошечкине. Теперь он должен составить тандем с Никитой Борякиным и решить вратарский вопрос, который в прошлом сезоне для "Барыса" стоял особенно остро.

Джозеф ЛаБейт. Из "Чикаго" (АХЛ) в "Барыс"

Помимо Паскуале "Барыс" поленился еще несколькими иностранцами. И если Давид Скленичка хорошо зарекомендовал себя в играх за "Йокерит", а Понтус Оберг запомнился не самым удачным опытом выступлений за "Трактор", то Джозеф ЛаБейт - совершенно новая фигура для КХЛ и всего европейского хоккея. Американец за 30 лет не покидал родной континент и выступал преимущественно в одной лиге - АХЛ. Исключением был сезон-2016/2017, когда форвард провел 13 матчей в НХЛ. Шанс ему дал "Ванкувер", который и выбрал ЛаБейта в четвертом раунде драфта. Что до его игры во второй по силе лиге Северной Америки, то Джозеф трижды за карьеру преодолевал отметку в десять голов сезон, но куда примечательнее то, что столько же раз новичок "Барыса" набирал 100+ штрафных минут. Будучи игроком под два метра и почти центнер веса, он должен вписаться в агрессивный стиль Андрея Скабелки.

Напомним, что стартовый матч в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 проведет на своем льду с "Салаватом Юлаевым".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ