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Кравец высказался после третьего поражения подряд "Барыса" в КХЛ

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Кравец высказался после третьего поражения подряд "Барыса" в КХЛ Михаил Кравец. Фото: ХК "Барыс"©

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал поражение от "Амура" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал поражение от "Амура" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошёл в Хабаровске и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев льда. 

"Снова была трудная игра. Соперники бьются за попадание в плей-офф, поэтому это принципиальные матчи. Я считаю, что первый период был достаточно хорошим для девятой игры на выезде.

Во втором периоде мы немножко стали наблюдать за игрой. Соперник, естественно, добавил, переиграл нас. За счёт этого были удаления, а соперник использовал большинство.

В третьем периоде, считаю, мы проявили характер, достали из себя всё, что возможно. Создали достаточно много моментов. Даже в конце, играя вчетвером, получили выход два в один, который в конечном итоге всё-таки нужно реализовывать. С нулём голов игру никогда не выиграешь.

Плохой выезд по очкам и результатам. Всё время где-то в одну шайбу, всё время рядом, но чуть-чуть не доработали. Поэтому отдохнём и будем готовиться к домашним играм", - приводит слова тренера Шайба.kz.

После этой игры "Амур" и "Барыс" сравнялись по очкам - по 25. Однако за счёт лучших дополнительных показателей хабаровчане сместили астанчан с четвёртой на пятую строчку Восточной конференции КХЛ.

Впереди у "Барыса" домашняя серия: 12 ноября команда примет владивостокский "Адмирал", а 15 ноября сыграет против магнитогорского "Металлурга".

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