Кравец объяснил причины поражения "Барыса" от "Адмирала" в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал поражение от "Адмирала" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

"Хорошая игра в атаке и средняя - в обороне. Выстояв "три на пять" и "четыре на пять", в формате "пять на пять" уже нельзя пропускать за две минуты до конца матча. Поэтому обидно, что проиграли. Моментов было предостаточно, нужно было реализовывать их, чтобы закончить игру по-другому. Позволили "Адмиралу" вернуться в игру за счёт своих ошибок. Так нельзя играть на вбрасываниях, на прострелах, при игре на возврате в оборону - это всё неправильные действия. Влияет ли на команду длительный выезд? Думаю, что да, восемь игр на выезде влияют", - приводит его слова пресс-служба КХЛ.

На данный момент в активе команд по 25 очков, но по дополнительным показателям "Барыс" занимает третье место в таблице Восточной конференции, а "Адмирал" - четвёртое.

Следующую игру в КХЛ "Барыс" проведёт на выезде с хабаровским "Амуром" 8 ноября.

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