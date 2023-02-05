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Конкурент "Барыса" за место в плей-офф КХЛ потерпел поражение

Конкурент "Барыса" за место в плей-офф КХЛ потерпел поражение
©hcnh.ru

ХК "Нефтехимик" потерпел поражение от "Витязя" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на выезде и завершилась проигрышем со счетом 0:1. 

Автором единственного гола стал Владислав Кара, отличившийся на второй минуте первого периода.

Отметим, что "Нефтехимик" является конкурентом "Барыса" за место в плей-офф, куда выйдут по восемь лучших команд от Западной и Восточной конференций. Клуб из Нижнекамска идет на девятом месте на "Востоке", тогда как столичная команда - на последнем 11-м. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Нефтехимик

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