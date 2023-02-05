Конкурент "Барыса" за место в плей-офф КХЛ потерпел поражение

ХК "Нефтехимик" потерпел поражение от "Витязя" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на выезде и завершилась проигрышем со счетом 0:1.
Автором единственного гола стал Владислав Кара, отличившийся на второй минуте первого периода.
Отметим, что "Нефтехимик" является конкурентом "Барыса" за место в плей-офф, куда выйдут по восемь лучших команд от Западной и Восточной конференций. Клуб из Нижнекамска идет на девятом месте на "Востоке", тогда как столичная команда - на последнем 11-м.
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