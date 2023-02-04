Конкурент "Барыса" за место в плей-офф КХЛ сотворил впечатляющий камбэк

Хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на своем льду "Авангард", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Примечательно, что омский клуб во втором периоде забросил две шайбы и обеспечил себе комфортное преимущество - 2:0.

"Амур" в заключительном периоде организовал три результативные атаки, сотворив камбэк.

Хабаровчане набрали 63 очка и закрепились на восьмом месте в Восточной конференции, которое позволяет выйти в плей-офф.

"Барыс" набрал 57 баллов и занимает 11-ю строчку на Востоке.

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