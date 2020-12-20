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"Конечно, не обидно". Даррен Диц - о победной серии "Барыса" без него, настроении в раздевалке и голах Лильи в КХЛ

Возвращение на лед капитан отметил победным голом.

"Конечно, не обидно". Даррен Диц - о победной серии "Барыса" без него, настроении в раздевалке и голах Лильи в КХЛ
Фото: ХК "Нефтехимик"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Капитан "Барыса" Даррен Диц вернулся после травмы на лед и принес победу клубу в матче с китайским "Куньлунем" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). После игры лидер казахстанской команды рассказал корреспонденту Vesti.kz о единстве в раздевалке в сложные моменты и прокомментировал снайперские успехи Якоба Лильи.

27-летний защитник пропустил почти месяц, но отправился в очередную выездную серию турнира с командой и забил 11-й гол в сезоне.


- Чувствовал себя неплохо. Конечно, первые несколько смен старался снова найти игровой ритм. Товарищи по команде мне помогли, - рассказал капитан о своем возвращении на лед после травмы.

- Два раза обыгрывали "Куньлунь" в этом сезоне. В чем соперник сумел удивить, ведь определенное игровое преимущество было, а китайская команда долгое время вела в счете?
- Мы знали, что они играют достаточно активно. И очень важно, что мы сыграли плотно везде и не дали им пространство. И играли очень терпеливо. Когда мы так делаем, то добиваемся успеха.

- Даррен, в твое отсутствие "Барыс" вернулся в зону плей-офф, выиграв несколько матчей. Какие ощущения были, ведь команда преобразилась после неудачной серии? Рвался на лед или был хладнокровен и спокоен?
- У нас хороший настрой в раздевалке. Да, была неудачная серия, но мы знаем и верим друг в друга. Знали, что только вместе мы сможем выйти из этой неудачной серии. Важно не забыть то, как мы это сделали, и продолжать свою работу. Всегда тяжело, когда ты не можешь играть и помогать команде. Но я ждал-ждал... Смотрел и старался помогать как мог. С удовольствием влился сегодня и получил удовлетворение от игры.

- За время отсутствия Лилья обошел по голам. Обидно было или нет?
- (Смеется) Конечно, не обидно. Мы - команда! Каждый хочет делать вклад в победы, и это очень хорошо.



"Барыс" в третий раз в сезоне обыграл "Куньлунь". Победную шайбу забросил Диц

Напомним, "Барыс" в третий раз в сезоне обыграл китайский "Куньлунь" и закрепился на восьмом месте в Восточной конференции. Завтра, 21 декабря, столичный клуб сыграет в Нижнем Новгороде с "Торпедо". Российская команда занимает седьмое место на "Востоке" и на три очка опережает подопечных Юрия Михайлиса.

 

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Метки:
Диц Даррен Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь Лилья Якоб

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