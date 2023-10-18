"Когда битый небитого везет". Назван победитель матча КХЛ "Лада" - "Барыс"

Хоккейный эксперт Максим Лебедев поделился своим прогнозом на матч регулярного чемпионата КХЛ "Лада" - "Барыс". Он назвал победителя предстоящего противостояния, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет сегодня, 18 октября, в Тольятти и начнется в 21:00 по времени Астаны.

"Пятое поражение в шести последних матчах приводит к мыслям о том, что, во-первых, "Лада" находится в списке перехваленных команд. А во-вторых, у тольяттинцев банально "закончился бензин", и пока команда не может найти, что плеснуть в бак, чтобы ехать дальше. Пока приходится толкать руками, и получаются домашние 0:4 от "Нефтехимика". С которым еще совсем недавно "Лада" разделяла чуть ли не вся турнирная таблица КХЛ.

Что ждать от тольяттинцев дальше, учитывая, что "Барыс" сейчас и сам хромает на обе ноги, а иногда даже собирает выбитые зубы сломанными руками? "Лада" набирает дома 55 процентов очков, но у казахстанцев в гостях ситуация вообще швах - только 27,8 процента очков. В общем, ситуация из русской народной сказки, когда битый небитого везет.

Предположу достаточно скромный по количеству заброшенных шайб матч. А вот взаимного "бодания" на льду будет хоть отбавляй. И в результате этой захватывающей процедуры "Лада" наберет минимум одно очко. Полагаю, что, скорее всего, наберет даже два, но велика вероятность ничьей в основное время, а в овертайме и особенно в буллитной серии чего только не бывает", - приводит его слова "РБ".