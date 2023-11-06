Клуб из топ-3 конференции КХЛ назвал состав на матч с "Барысом"

Казанский "Ак Барс" назвал состав на выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, в рамках которой, клуб из Татарстана сыграет в Астане с "Барысом", сообщают Vesti.kz.

Матч "Барыс" - "Ак Барс" пройдет 7 ноября. Начало в 19:30 по времени Астаны.

Состав "Ак Барса":

Вратари: Тимур Билялов, Артур Ахтямов, Иван Блашков.

Защитники: Кирилл Адамчук, Карим Вазиев, Вячеслав Войнов, Даниил Журавлев, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин.

Нападающие: Станислав Галиев, Артём Галимов, Никита Дыняк, Дамир Жафяров, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Артем Лукоянов, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Евгений Свечников, Кирилл Семёнов, Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин.

"Ак Барс" набрал 36 очков и занимает третье место в Восточной конференции. У "Барыса" 23 балла и предпоследнее, 11-е место на "Востоке".