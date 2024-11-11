Клуб КХЛ выйдет на матч с "Барысом" в необычных шлемах
©ХК "Нефтехимик"
Хоккеисты "Нефтехимика" выйдут на лед в золотых шлемах в матче КХЛ против "Барыса", сообщают Vesti.kz.
Хоккеисты "Нефтехимика" выйдут на лед в золотых шлемах в матче КХЛ против "Барыса", сообщают Vesti.kz.
Так клуб отметит свой тысячный матч в лиге. Знаковая игра состоится сегодня на домашней арене команды в Нижнекамске.
Игра начнется в 21:00 по казахстанскому времени.
Нижнекамцы с 22 очками занимают девятое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 14 баллов.
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