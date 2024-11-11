Клуб КХЛ выйдет на матч с "Барысом" в необычных шлемах

Хоккеисты "Нефтехимика" выйдут на лед в золотых шлемах в матче КХЛ против "Барыса", сообщают Vesti.kz.

Так клуб отметит свой тысячный матч в лиге. Знаковая игра состоится сегодня на домашней арене команды в Нижнекамске.

Игра начнется в 21:00 по казахстанскому времени.

Нижнекамцы с 22 очками занимают девятое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 14 баллов.