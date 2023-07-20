Клуб КХЛ уволил директора из-за хранения наркотиков

Челябинский "Трактор" на своем официальном сайте заявил, что отправил в отставку директора по спортивному развитию Александра Шинина, сообщают Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что мужчина был задержан по делу о хранении наркотиков. Во время обысков у него нашли несколько граммов синтетического наркотика мефедрона.

"Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. "Трактор" принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом", - говорится в заявлении клуба.

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