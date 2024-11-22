Клуб КХЛ решил судьбу Даррена Дица перед матчем с "Барысом"

Хоккейный клуб "Авангард" и защитник Даррен Диц расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу омичей.

Диц перешел в омский клуб в мае текущего года, подписав двухлетний контракт.

В текущем сезоне 31-летний канадец провел 18 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.

Следующую игру в КХЛ "Авангард" проведет на выезде 24 ноября против "Барыса", цвета которого защищал Диц в период 2017-2021 годов. В КХЛ он также играл за московский ЦСКА.

Также он привлекался к играм за сборную Казахстана, но в 2023 году был лишен гражданства нашей страны, поскольку хоккеист имел еще российское гражданство. По законодательству гражданин Казахстана не может иметь паспорт другого государства.